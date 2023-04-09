Can dostlar için yeni hizmet: Sokak hayvanları ambulansı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi can dostlarına tam kapasite hizmet veriyor. Tesis de ayrıca can dostlarına mobil müdahale edebilecek hayvan ambulansı hizmetine başlanacak.

18 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en donanımlı tesisi olan Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Merkez kafeterya, sahiplendirme alanı, karantina bölümü, operasyon sonrası bakım binası, kedi evi, konferans salonu, fizik tedavi ve yıkama bölümleri, 2 adet muayene, 2 adet ameliyathane binası ve idari bölümlerin yer aldığı 12 farklı yapıdan oluşan tesiste 500 sokak hayvanı ve 80 kedinin tedavi süreçleri deva ediyor. Merkezde ayrıca 180 adet kapalı bölüm, 1'ü büyük ölçüde olan 4 adet yoğun bakım ünitesi, muayene, müdahale ve tedavi merkezleri bulunuyor. Bu çerçevede tesisi ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'da ve bölgede tedaviye, yardıma ihtiyaç duyacak sokaktaki tüm can dostlarının en güvenli sığınağı olan Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde tam kapasite çalışmaya devam ediyor. Tesisimizde ayrıca bir sokak hayvanları ambulansını da çok yakında hizmete alacağız. Sokak hayvanlarına her türlü acil ve kalıcı müdahaleyi mobil olarak yapabilecek kapasiteye sahip olacak ambulansımızı kısa süre içerisinde hizmete başlayacak" dedi. - SAKARYA