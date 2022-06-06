Can dostlar çevre için podyuma çıktı - Haberler

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Can dostlar çevre için podyuma çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Can dostlar çevre için podyuma çıktı

Osmangazi Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlediği etkinlikte can dostlar, geri dönüşüm kumaşlarından hazırlanan ürünlerle podyuma çıktı.

Osmangazi Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlediği etkinlikte can dostlar, geri dönüşüm kumaşlarından hazırlanan ürünlerle podyuma çıktı.

Osmangazi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Fatih Kız Meslek Lisesi Moda Tasarım Atölyesi öğrencileri ile renkli bir etkinliğe imza attı. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde düzenlenen 'Geri Dönüşümün Can Dostlarımız İçin En Güzel Hali' programına; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner'in yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları Fatma Şahin ve Gökhan Yıldız, öğrenciler, öğretmenler ile çok sayıda davetli katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, "Bizler, her zaman vatandaşlarımıza iyi hizmet vermek için çabalıyoruz. Aynı zamanda sokak hayvanlarına karşı sorumluluklarımızı unutmuyor, bakım ve tedavilerini ihmal etmiyoruz. Bugün ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlediğimiz etkinliğimizle yeniden farkındalık yaratıyoruz. Öğrencilerimizin atık miktarının azalmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri geri dönüşüm kıyafetleri, can dostlarımıza gerçekten çok yakıştı. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, geri dönüşüm kumaşlarından kıyafetler giyen sokak hayvanlarının defilesi ile taçlandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Çevre Günü Osmangazi Yerel Haberler

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