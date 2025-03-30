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Çan'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Çan'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında kaymakam, jandarma ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar bir araya geldi. Programın ardından görevdeki personel ziyaret edilerek bayramlaşıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Çan Menderes Parkında düzenlenen bayramlaşma programına, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, ilçe Jandarma Komutanı Kd. Üsteğmen Levent Çalış, ilçe Emniyet Müdür V. Başkomiser M. Selçuk Ceylan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Menderes parkındaki bayramlaşmanın ardından ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Jandarma Komutanlığı, Çan Devlet Hastanesi, İtfaiye Müdürlüğü ziyaret edilerek görev başındaki personel ile bayramlaşıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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