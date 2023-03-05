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Çamur yağdı, oto yıkamalarda kuyruk oluştu

Yerel Haberler

Çamur yağdı, oto yıkamalarda kuyruk oluştu Erzincan'da çamur yağması sonucu araba sahipleri oto yıkamalarda sıra oluşturdu.

Çamur yağdı, oto yıkamalarda kuyruk oluştu

ERZİNCAN - Erzincan'da çamur yağması sonucu araba sahipleri oto yıkamalarda sıra oluşturdu.

Şehir genelinde çamur yağması sonucu araçlar toza büründü. Araç şoförleri ise oto yıkamaların önlerinde sıralar oluşturdu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve yarın bölge geneli (Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt) yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde uyarıda bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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