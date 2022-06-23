Çamur ve dalgaya aldırış etmediler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çamur ve dalgaya aldırış etmediler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çamur ve dalgaya aldırış etmediler

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'in bir kısmının çamurlu ve dalgalı olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, denize girerek keyifli zaman geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'in bir kısmının çamurlu ve dalgalı olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, denize girerek keyifli zaman geçirdi.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ile birlikte denize gelen çamur, evsel atık, kum, çakıl ve odunlar, Karadeniz'in rengini değiştirmişti. Ara ara yağan sağanak ile beraber 10 kilometrelik sahil şeridi kahverengiye döndü. Denizin bir kısmının çamurlu olmasına ve dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar ise denize girdi. Hemen yanı başlarında denizin kahverengileşmesine rağmen denizde yüzen vatandaşlar dikkat çekti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title