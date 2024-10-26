Üye Girişi
Haberler

Camiye Giren Tilki Cemaati Gülümsetti

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde yiyecek bulmak için camiye sığınan tilki, namaz için camiye gelen vatandaşları şaşırttı ve gülümsetti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde camiye giren tilki cemaati gülümsetti.

Tortum ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesinde yiyecek bulmak için mahalleye gelen tilki camiye sığındı. Namaz için camiye gelen vatandaşlar tilkiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir süre cami içerisinde dolayan tilki vatandaşlar tarafından açılan camdan çıkarak cami avlusunda kendisine verilen yemeği yedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Hayvanlar 3-sayfa erzurum Tortum Yerel Yaşam Doğa Cami

Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

 İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar
Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.