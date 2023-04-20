Camilere gelen öğrencilere bayram harçlığı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Ramazan ayı boyunca camide mukabelelere katılan öğrencilere 500 TL bayram harçlığı verildi.

Tufanbeyli İlçe Müftülüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü mukabele dinleme programı düzenledi. Ramazan ayı boyunca ilçedeki istediği bir camide mukabelelere katılan öğrenciler ise belirlendi. Belirlenen öğrencilere 500'er TL bayram harçlığı verildi.

İlçede bulunan camileri ziyaret ederek çocukların Ramazan Bayramına daha sevinçli girmelerini sağlamak amacıyla harçlık veren İlçe Müftüsü Mücahit Göktaş, "Öğrencilerimizin Milli ve Manevi duygularını geliştirmek, Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın güzelliklerini hissetmeleri adına yardım severlerimizin de katkılarıyla böyle bir faaliyet gerçekleştirdik" dedi.

Gençlerle sohbet eden Göktaş, gençlerin bayramını kutlayarak fotoğraf çektirdi. - ADANA