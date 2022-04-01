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Camilerde Ramazan temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Camilerde Ramazan temizliği

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacı ile merkez ve kırsal mahallelerdeki cami ve mescitlerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştiriliyor. Ramazan öncesinde camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken, sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor. Çalışmalar çerçevesinde halılar, pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlarda titizlikle temizlik yapıldı.

Din görevlileri ve vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ediyor. - ESKİŞEHİR

Camilerde Ramazan temizliği

Camilerde Ramazan temizliği

Camilerde Ramazan temizliği

Camilerde Ramazan temizliği

Camilerde Ramazan temizliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tepebaşı, Ramazan, Yerel, Haberler

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