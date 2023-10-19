Camilerde Filistin için sela okundu Kahramanmaraş'taki tüm camilerde İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için sela okundu.

Camilerde Filistin için sela okundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki tüm camilerde İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için sela okundu.

Kahramanmaraş'taki tüm camilerde öğle namazı öncesinde sela okundu. Sela sonrası camilerde "Bugün öğle namazından önce tüm camilerimizde Filistin'de şehit olan kardeşlerimizin ruhlarına ithafen Kur'an'ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve namazdan sonra da gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Rabbimiz tüm şehitlerimize ve geçmişlerimize rahmet eylesin" anonsu yapıldı.