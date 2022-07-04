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Camilerde bayram temizliği başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Camilerde bayram temizliği başladı

Yozgat Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala cami temizliklerine hız verdi.

Yozgat Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala cami temizliklerine hız verdi.

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı namazında vatandaşların temiz ve ferah şekilde ibadet edebilmeleri için camilerde hummalı bir temizlik çalışması yapıyor. Dini açıdan kutsal mekanların bakım ve temizliklerine büyük önem verdiklerini belirten Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Kurban Bayramı'nda camilere gelen vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmaların aksatılmadan yürütüldüğünü, belirlenen program dahilinde tüm camilerde temizlik faaliyetinin yapılacağını dile getirdi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yozgat Belediyesi Kurban Bayramı Yozgat Yerel Haberler

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