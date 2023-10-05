Camiler ve Din Görevlileri haftasında konferans

Mevlidi Nebi, Camiler ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri dahilinde Manyas Müftülüğünce konferans düzenlendi. Yaz Kur'an kurslarında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren üç kursiyere bisiklet hediye edildi.

Manyas Müftülüğü tarafından Merkez Camisi konferans salonunda bir etkinlik düzenlendi. Mevlidi Nebi,Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen konferansta Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İslami İlimler Akademisi Dekan Yardımcısı Doç. Dr., Abdullah Hikmet Atan tarafından "Peygamberimiz,iman ve istikamet "konusunu işlediği konuşma ilgiyle izlendi. Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunması sonrası ilçe müftüsü Abdullah Bostan bir selamlama konuşması yaptı. Diyanet kreşi 4-6 yaş gurubu öğrencilerinin programı ile devam eden etkinlik din görevlilerinin ilahileri ile sürdü. Yaz Kur'an kurslarında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren üç kursiyere bisiklet hediye edilirken, geçtiğimiz Ramazan ayında hatim ile teravih kıldıran din görevlilerine teşekkür belgeleri verildi. - BALIKESİR