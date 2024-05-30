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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması İl Finali Yapıldı

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması il finali gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenler bölge finallerinde Aydın'ı temsil edecek.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması il finali yapıldı.

Önceden belirlenen komisyonca gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılar tecvit kuralları, metin tercümesi, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre derecelendirildi. Yarışmanın sonunda, Erkeklerde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Muhammed İsmail Fevzi Sayı, Kadınlarda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Emine Bayraktar olurken, Hafızlık kategorisinde de Eyüp Yılmaz birinci oldu.

Dereceye giren yarışmacılar bölge finallerinde Aydın'ı temsil edecekler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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