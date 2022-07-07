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Camiler gül suyuyla yıkandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Camiler gül suyuyla yıkandı

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenli olarak yaptığı camii temizliği ve sokak yıkama işlemlerine bayram öncesi de devam edildi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenli olarak yaptığı camii temizliği ve sokak yıkama işlemlerine bayram öncesi de devam edildi. İlçedeki camilerin avlu ve iç kısımlarının temizliği yapılırken cadde ve sokaklar ise temizlik araçlarıyla yıkandı.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan sokak yıkamaları ve camii temizlikleri Kurban Bayramı öncesi de devam etti. Bayramda Zeytinburnu sokaklarının ve camilerin tertemiz olması için çalıştıklarını söyleyen Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, "Bayram öncesinde ilçemizde bakım çalışması olmayan tüm cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadık, cami ve mescitlerimizin avlu, şadırvan ve iç temizliklerini yaptık. Bayram dolayısıyla her zamanki rutin temizlik uygulamamızın dışında camilerimizin halılarını gül suyu ile temizledik. Zeytinburnu'muz tertemiz ve gül kokulu bir şekilde bayramı karşılıyor" dedi.

Zeytinburnu'nda, sokak yıkama ve cami temizlik çalışmalarının uzun yıllardır devam eden bir uygulama olduğunu belirten Kısa, "Mevcut uygulamalarımız kapsamında süpürge araçlarımız ve arazözlerimizle cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Cami ve mescitlerimizin düzenli olarak halılarını süpürüyor, tozlarını alıp, şadırvan ve avlu temizliklerini yapıyoruz. Aynı zamanda herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek şekilde kurban kesim yerlerinin temizliği ve konteynerlerin düzenli boşaltılması ile ilgili bayram programı yapılmış ve personel görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zeytinburnu Cami Yerel Haberler

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