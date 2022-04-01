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Camiler gül kokacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Camiler gül kokacak

Başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle Nevşehir genelindeki camilere gül suyu sıkıldı.

Başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle Nevşehir genelindeki camilere gül suyu sıkıldı.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce sabahın erken saatlerinden itibaren tulumbalar yardımıyla tüm camilerin iç mekanlarına gülsuyu sıkıldı. Yapılan çalışmayla birlikte camilerin iç mekanları nefis bir koku kazandı. Çalışmalarda yaklaşık 200 kilo gül suyu kullanıldı. - NEVŞEHİR

Camiler gül kokacak

Camiler gül kokacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir, Ramazan, Yerel, Haberler

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