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Camiler dezenfekte ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Camiler dezenfekte ediliyor

Nevşehir Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle camilerde dezenfekte çalışması başlattı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle camilerde dezenfekte çalışması başlattı.

Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda ibadetlerini yapabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürüten Nevşehir Belediyesi, topluca teravih namazlarının kılındığı camilerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta da tüm camilerin ortak kullanım alanlarına gül suyu sıkılmıştı. - NEVŞEHİR

Camiler dezenfekte ediliyor

Camiler dezenfekte ediliyor

Camiler dezenfekte ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir, Yerel, Haberler

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