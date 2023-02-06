Camii minaresinin deprem esnasında sallanması kameralara yansıdı Yerel Haberler Camii minaresinin deprem esnasında sallanması kameralara yansıdı Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Muş'ta da hissedildi. Camii minaresinin deprem esnasında sallanması kameralara yansıdı MUŞ - Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde olduğu gibi Muş'ta da hissedildi. Depremin hissedildiği Muş'un Yaygın Beldesinde bulunan bir camii minaresinin deprem esnasında sallanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yay sisteminin kullanıldığı minarede deprem esnasında çatlaklar oluştuğu bilgisi verildi. Minarede kullanılan yay teknolojisi minarenin devrilmesine engel oldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Deprem Muş Yerel Haberler

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