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Camide görev yapan genç imam, çocukları ve mahalle sakinlerini etkinliklerle mutlu ediyor

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Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan genç imam, yaptığı etkinliklerle çocukların ve mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor. İmam Hatip Emrullah Ardo, camiye davet ettiği çocuklar için oyunlar ve hediyeler hazırlarken, mahalleyi temizlemek için çaba gösteriyor. Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan imam, daha birçok çalışmayı uygulamaya geçirmek istediğini söylüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde camide görev yapan genç imam, yaptığı etkinliklerle çocukların, çalışmalarıyla da mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor.

Feke ilçesi Yerebakan Mahallesi Camisi'nde 3 yıl önce atandığı köyünü güzelleştirmek için çalışan İmam Hatip Emrullah Ardo ve eşi yaptıkları etkinlileri sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni aldı. Kur'an kursuna katılan çocuklar için oyunlar ve hediyeler hazırlayan, mahalleyi güzelleştirmek için çaba gösteren imam, takdir toplayıp köylülerin gönüllerine dokunuyor.

İmam Hatip Emrullah Ardo, mahallesinin sokaklarını ellerinde süpürgeler ve fırçalar ile temizlerken camiye çocukları davet ederek birçok çalışmaya imza atıyor. Sosyal medyada atandığı köyünü ellerinde fırçalar ile temizleyerek bir anda milyonlarca izlenme alan İmam Hatip Ardo, görev yaptığı köyünün daha da güzel olması ve cami cemaatinin artması için daha birçok çalışmayı uygulamaya geçirmek istediğini söyledi.

Gönüllere dokunan temizlik

İmam Hatip Emrullah Ardo, 3 yıl önce Feke ilçesinde göreve başladığını kaydederek, "Buraya geldiğimden beri İslam adına gençlere çocuklarımıza dinimi Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çalışıyorum. Aslında sosyal medyayı aktif olarak kullanmıyordum. Haber takibi için kullanıyordum. 1 yıldır örnek olması niyeti ile sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Paylaştığım bir videoda eşimle birlikte 'Temizlik imamdandır' Hadis-i Şerif'ini uygulama ile anlatalım istedik. Çok güzel dönüşler aldık. Köyümüzde bir abimiz çeşmeyi temizlemiş. Normalde sıraya koymuştum ben temizleyecektim. Kendisi ile konuştuk 'Senin çeşme temizliğini gördüm. Kendi köyümüze göreve gelmiş temizliyor. Ben de hanıma burası bizim köyümüz biz de temizleyelim dedim' diyerek temizlemiş. Böyle güzellikler yaşanıyor bizleri de çok mutlu ediyor. Çok duygulandım ve vesile olmak çok sevindirdi" diye konuştu.

Lojman yıkıldı ama köyünü terk etmedi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yarım asrı aşan cami lojmanın zarar gördüğünü ve yıkım kararı ile yıkıldığını ama köyden vazgeçmediğini aktaran Emrullah Ardo, "Depremde buradaydık. Lojmanımız 70-80 yıllık bir lojmanmış, depremde ağır hasar almıştı. Yıkıldı, şimdi yenisi yapılana kadar muhtarlık binasını düzenledik ve köyümüzden ayrılmadan hizmetlerimizi aksatmadan burada cemaatimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çocuk ve gençlere özel projeler

Çocuklar ve gençlerin camiye severek gelmeleri içinde çalışmalar yaptığını aktaran Ardo, "Çocuklara cami market, kebap, tantuni yaparak çocuk genç cemaatimiz çoğaldı. Allah'a hamd ediyorum. Bu güzellikler birçok güzelliğe vesile oldu. Kışın 60 hanemiz köyümüzde yaşıyor, yayla sezonu 200-300 nüfusa kadar çıkıyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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