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Camide çorabı olmayan cemaate yeni çorap hediye

Camide çorabı olmayan cemaate yeni çorap hediye

Yerel Haberler

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi camiinin daha temiz, sağlıklı olması amacıyla camiye çorapsız gelen veya çorabı kirli olan cemaat için ücretsiz çorap uygulaması başlatıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi camiinin daha temiz, sağlıklı olması amacıyla camiye çorapsız gelen veya çorabı kirli olan cemaat için ücretsiz çorap uygulaması başlatıldı.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarlığınca başlatılan uygulama çerçevesinde cami girişinde, "Sağlığımız açısından camimize çorapsız girmeyelim. Çoraplar hediyemizdir, iade etmeyelim" ibaresi yazan kutunun içine yeni çoraplar bırakıldı.

Caminin daha hijyenik ve sağlıklı olması amacıyla çorapsız gelenler için cami girişine ücretsiz yeni çorap bıraktıklarını söyleyen Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan," Namaz vakitlerinde iş arası ibadetini yerine getirmek isteyen çalışanların çorapları kirli olabiliyor. Ayağında hiç çorabı olamayan cemaat olabiliyor. Cemaatimiz ayrıca ayak terlemesi sebebiyle kirlenen ya da abdest aldıktan sonra ıslanan çoraplarının yerine cami girişine bıraktığımız yeni çorapları kullanabilirler. Bu uygulama sayesinde ibadet ettiğimiz camimiz daha temiz oluyor. Cemaatimizden yeni çorap alıp camimize bırakanlar da oluyor. Onlardan Allah razı olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yenidoğan Kütahya Cemaat Cami Yerel Haberler

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