Üye Girişi
Haberler

Cami tuvaletine giren şahıs kendini yakmak istedi

Güncelleme:

Niğde'de bir kişi kendini kilitlediği cami tuvaletinde yakmak istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İmamın konuşarak ikna ettiği şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Cami tuvaletine giren şahıs kendini yakmak istedi

NİĞDE - Niğde'de bir kişi kendini kilitlediği cami tuvaletinde yakmak istedi.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde Merkez Kesikbaş Cami'de meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.M.S., kendisini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis olaya müdahale ederken cami imamı olay yerine gelerek şahsı ikna etti. İmamın konuşarak ikna ettiği şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Niğde Cami Olaylar Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title