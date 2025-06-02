Cami Minaresinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Cami Minaresinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir caminin minaresinde boya çalışması yapan işçi, 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Minareden düşen işçi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir caminin minaresinde boya çalışması yapan işçi, 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay, Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kömürkuyusu Camisi'nin minaresinde iskelede boya yapan işçi Enver Özyurt(57), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten musalla taşının sundurmasının üstüne düştü. Düştüğü yerde sundurmanın saçının kopması üzerine beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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