Çameli'nde anlamlı iftar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çameli'nde anlamlı iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çameli'nde anlamlı iftar

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit aileleri ve gaziler ile ihtiyaç sahipleri için iftar programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle şehit aileleri ve gaziler ile ihtiyaç sahipleri için iftar programı düzenlendi.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile ihtiyaç sahipleri bir araya getirilerek, Ramazan'ın bereketi, paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Gerçekleştirilen iftar programına İlçe Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilerle ihtiyaç sahipleri katıldı.

Kaymakam Yenigün ve Başkan Arslan, iftar programına katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. - DENİZLİ

Çameli'nde anlamlı iftar

Çameli'nde anlamlı iftar

Çameli'nde anlamlı iftar

Çameli'nde anlamlı iftar

Çameli'nde anlamlı iftar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Ramazan, Çameli, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title