Cam Piramit Afet Yardım Merkezi yaraları sarmaya devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cam Piramit'te kurduğu Afet Yardım Merkezi ile depremzedelerin ihtiyaçlarını sağlamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Afet Yardım Merkezi'nde Antalya'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Görevli personellere verilen ihtiyaç listeleri hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan malzemelerden temim ediliyor.

Gün boyu ihtiyaçlar karşılanıyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, afetin ilk gününden bu güne Cam Piramit'te kurulan Afet yardım Merkezi'nde depremzedelere yardımların sürdürüldüğünü ifade etti. Dağlı, "Sabah 08.30'dan itibaren yardım merkezimize depremzede vatandaşlarımızı alıyoruz. Girişte numara sistemiyle kayıtları yapılıyor. Alanda hazırladığımız oturma bölümlerinde içecek ikramlarımız bulunuyor. Öğlen de yemek ikramlarımız oluyor. Küçük çocuklarımız için kreş merkezi açtık. Aileler ihtiyaçlarını karşılarken çocuklarını emanet alarak kreş eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımıza çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz" dedi.

"Yardımların sürmesi gerekiyor"

Yardım merkezinde Antalyalı vatandaşların göndermiş oldukları eşya ve kıyafetlerin Büyükşehir personelleri tarafından ihtiyaç listesine göre deprem mağduru vatandaşlara temin edildiğini söyleyen Ahmet Oğuz Dağlı, ihtiyaçların her geçen gün arttığını ifade ederek bağışların Cam Piramit Afet Merkezinde kabul edilmeye devam ettiğini söyledi. Yardımlar noktasında vatandaşlara ihtiyaç listesi açıklayan Dağlı, "Yardımlar azalmaya başladı. Vatandaşlarımızdan talebimiz yardımlarını esirgemesinler. İkinci el kıyafetlerin daha temiz ve düzenli gönderilmesini rica ediyoruz. Şu an merkezimizde 9-10 yaş çocuk kıyafetlerimiz var. Kadın ve erkek kıyafetlerinde small, medium, bedenler var, large ve xlarge bedenlerimiz yok. Sıfır giyimlerimiz de tükenmiş durumda. Yatak, battaniye ve gıda paketlerimiz şu anda mevcut değil. İlk günden bu yana yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak yardımlarımızın sürekli hale gelmesi depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına büyük önem taşıyor" diye konuştu. - ANTALYA