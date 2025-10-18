Haberler

Cam Kemik Hastası Genç, Filistin İçin Yardımda Bulundu

Cam Kemik Hastası Genç, Filistin İçin Yardımda Bulundu
Kahramanmaraş'ta cam kemik hastası 25 yaşındaki Selahattin Orçan, Filistin'deki acılara kayıtsız kalmayarak gıda ve erzak yardımı yaptı.

Kahramanmaraş'ta cam kemik hastası genç, Filistin için düzenlenen kampanyaya duyarsız kalmayarak yardımda bulundu.

Yurt genelinde bir çok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde de Filistin için yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasına katılanlardan birisi de ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan oldu. Orçan, düzenlenen kampanyaya destek için Şekeroba Mahallesi Muhtarı Nadir Bekereci'ye tedarik ettiği gıda ve erzak malzemelerini teslim etti.

Orçan "Gazze'de yaşanan acılara sessiz kalamadım. Elimden geldiğince erzak ve gıda yardımıyla bir nebze de olsa katkıda bulundum. Dualarımız, kalplerimiz oradaki kardeşlerimizle. Birlik olursak, umut hep var "dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
