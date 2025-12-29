Bankaya olan borcu sebebiyle engelli vatandaşın aracı haciz edildi

Ankara'da 'cam kemik' hastası engelli bir vatandaş, bankaya olan borcu sebebiyle özel tertibatlı aracına el konulması nedeniyle mağduriyet yaşadığını iddia etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli ve cam kemik (osteogenezis imperfekta) hastası Bünyamin Çevik, kendisine özel olarak yurt dışından hibe yoluyla getirilen ve özel tertibatla donatılan engelli aracına icra borcu nedeniyle el konulması sonucu ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti.

Çevik, 25 Kasım günü akşam saatlerinde Çubuk Yenice Kavşağı'nda trafik kontrolü sırasında, bankaya olan kredi borcu nedeniyle özel tertibatlı engelli aracı hakkında yakalama kararı bulunduğunu öğrendiğini ve aracın yediemin otoparkına çekildiğini söyledi.

Aracın bankaya borç ödenmeden teslim edilmeyeceğinin bildirildiğini ifade eden Çevik, bu durumun kendisini hem sağlık hem de günlük yaşam açısından zor durumda bıraktığını vurgulayarak, "Bu aracı ödeme gücüm olmadığı için çıkaramıyorum. Oysa bu araç bana özel, ortopedik engelli aracı ve yurt dışından hibe olarak geldi. Satışı da mümkün değil. İki haftadır hastane tedavilerimi aksatmak zorunda kaldım. Manuel tekerlekli sandalye kullanıyorum, cam kemik hastası olduğum için uzun süreli kullanım beni çok yoruyor ve kemik kırılma riski oluşturuyor. Adliyeye gelirken bile yarım saatte, dinlene dinlene ancak gelebildim" dedi.

Çevik, yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım beklediğini belirterek, borcun bankayla makul bir şekilde yapılandırılması ya da aracın yeniden kullanımına izin verilmesi için destek çağrısında bulundu.

"Satışı mümkün olmayan aracın parka çekilmesi hukuken tartışmalıdır"

Bünyamin Çevik'in avukatı Hülya Erdinç ise, söz konusu aracın hukuki statüsüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Müvekkilim ortopedik engelli bir vatandaşımızdır. Kullandığı araç, Özel İletişim Vergisi Kanunu kapsamında istisna hükümleriyle yurt dışından ithal edilmiş, tamamen kişisel ihtiyaçlarına göre tertibatlandırılmış bir engelli aracıdır. Bu tür araçların yurt içinde satışı kanunen yasaktır ve trafik kayıtlarında da satılamayacağına dair şerh bulunmaktadır."

Buna rağmen icra borcu nedeniyle araca haciz konularak yakalama kararı çıkarıldığını ve aracın parka çekildiğini öğrendiklerini ifade eden Erdinç, şöyle devam etti:

"Satışı mümkün olmayan bir aracın haczedilip parka çekilmesi, borcun tahsilinden ziyade borçluyu mağdur etmeye yol açmaktadır. Hukuken bu uygulama tartışmalıdır. Müvekkilimin temel yaşam ve sağlık hakkı doğrudan etkilenmektedir."

Bünyamin Çevik, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki sürecin devam ettiğini, ancak bu süreçte sağlık hizmetlerine erişiminin ciddi şekilde aksadığını belirtti. - ANKARA