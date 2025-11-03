Cam Kemik Hastası Buğra'nın Doğum Günü, Polisler Tarafından Kutlandı

Haberler

Kırıkkale'de 25 yaşındaki cam kemik hastası Buğra Şahin için polisler tarafından düzenlenen davullu ve zurnalı doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Buğra, hayalini kurduğu polis üniformasını giyerek doğum günü pastasını kesti.

Kırıkkale'de yaşayan 25 yaşındaki cam kemik hastası Buğra Şahin için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlamada, Buğra'ya polis üniforması giydirildi. Açık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, davul, zurna eşliğinde halaylar çekildi, renkli görüntüler yaşandı.

Ekipler Buğra'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Hayalini kurduğu polis kıyafetini giyen Buğra Şahin, doğum günü pastasını keserek sevincini polis ekipleriyle paylaştı. Vatandaşların da katıldığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
