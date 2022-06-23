Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te 2014 yılında beldeyken köy statüsüne dönen Çaltı'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan Osman Köse hayatını kaybetti.
Bilecik'te 2014 yılında beldeyken köy statüsüne dönen Çaltı'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan Osman Köse hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1989 yılından belediye başkanı seçilen 2004 yılına kadar Çaltı Belde Belediye Başkanlığı görevini yapan Osman Köse tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazına müteakip Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köy Camisinden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecektir. - BİLECİK
İhlas Haber Ajansı / Yerel