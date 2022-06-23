Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti Bilecik'te 2014 yılında beldeyken köy statüsüne dönen Çaltı'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan Osman Köse hayatını kaybetti. Bilecik'te 2014 yılında beldeyken köy statüsüne dönen Çaltı'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan Osman Köse hayatını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1989 yılından belediye başkanı seçilen 2004 yılına kadar Çaltı Belde Belediye Başkanlığı görevini yapan Osman Köse tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazına müteakip Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köy Camisinden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecektir. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Çaltı'nın 15 yıl belediye başkanlığını yapan Osman Köse hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.