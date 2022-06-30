Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe'nin acı günü Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe'nin eşi Emine Akçe (48) hayatını kaybetti. Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe'nin eşi Emine Akçe (48) hayatını kaybetti. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nün muhtarı Osman Akçe'nin eli Emine Akçe bir süre önce ameliyat olmuştu. Bir süredir durumu iyi olan Emine Akçe bugün hayatını kaybetti. Akçe'nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Söğüt İlçe Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Bilecik Söğüt Yerel Haberler

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