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"Çalışmalarımızda öneri ve istekleri dikkate alarak yapıyoruz"

Yerel Haberler

'Çalışmalarımızda öneri ve istekleri dikkate alarak yapıyoruz'

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti.

Vatandaşlarla istişare eden Başkan Işık, talepleri ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Esnaflara 'Hayırlı işler' dileklerini ileten Başkan Işık, öneri ve istekleri dikkate aldıklarını belirterek, çalışmalarını bu yönde yaptıklarını ifade etti.

Başkan Işık'ın ziyaretlerini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise, şehirde yapılan belediye hizmetlerini ve projeleri desteklediklerini belirterek, ziyaretten ötürü teşekkürlerini ilettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Cumhuriyet Caddesi Alim Işık Yerel Haberler

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