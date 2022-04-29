Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tuzla'daki yangına ilişkin soruşturma başlattı - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tuzla'daki yangına ilişkin soruşturma başlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tuzla'daki yangına ilişkin soruşturma başlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. Ekiplerin süreci sahada yakından takip ettiği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul, Tuzla, Yerel, Haberler

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