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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde...

Yerel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 'Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır." - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yerel Haberler

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