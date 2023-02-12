Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel