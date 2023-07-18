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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Ankara'nın Mamak ilçesinde Kayaş semtindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda bir...

Yerel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "Ankara'nın Mamak ilçesinde Kayaş semtindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda bir patlamayla ilgili Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: " Ankara'nın Mamak ilçesinde Kayaş semtindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda bir patlamayla ilgili Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Olayla ilgili gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Yerel Haberler

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