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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Işıkhan, tek tek standartları gezdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da bu yıl 6.'sı düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda gençlerle sohbet eden Bakan Işıkhan, tek tek standartları gezdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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