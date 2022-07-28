Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bursa'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Erdem Yavaş'ı ziyaret etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bursa'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Erdem Yavaş'ı ziyaret etti.

Bir dizi program için Bursa'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyetle trafik kazasında yaralanan polis memuru Erdem Yavaş'ı Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vedat Bilgin Bursa Yerel Haberler

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