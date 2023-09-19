Çalışma Bakanı Işıkhan GMİS'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak ziyaretleri çerçevesinde GMİS Genel Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak ziyaretleri çerçevesinde GMİS Genel Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Vedat Işıkhan'ı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri karşıladı. GMİS ziyaretinde Bakan Işıkhan'a, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Bakanlığa bağlı kurumların Genel Müdürleri eşlik etti.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, sendikanın 1946 yılında kurulan Türkiye'nin ilk üç sendikasından biri olduğunu belirterek "Sizlerin Sendikamızı ziyaretinden mutluluk duyduk. Hoşgeldiniz" dedi.

Yeşil, sendikanın çalışmaları ve madencilikle ilgili Bakan Işıkhan'a bilgiler verdi. Nezaketleri nedeniyle Yeşil'e ve Sendika Yöneticilerine teşekkür eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz her zaman emekçi kardeşlerimizin, sizlerin yanında olduk. Yerin altında 400-500 metrede çalışan kardeşlerimizin emeğine hep saygı duyduk" dedi.

Bakan Işıkhan ve ziyarette hazır bulunanlar maden şehitleri için Fatiha okudu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Bakan Işıkhan'a bir madenci feneri takdim etti. - ZONGULDAK