Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalışanlara Kadına El Kalkamaz eğitimi

Yerel Haberler

Çalışanlara Kadına El Kalkamaz eğitimi

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri Düzce'de fabrikalarda da verilmeye başlandı.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri Düzce'de fabrikalarda da verilmeye başlandı.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde eğitimlerini hızlandırdı. Her gün düzenli olarak farklı lokasyonlarda eğitimler veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi sosyal çalışmacıları bu sefer fabrikalarda eğitim verdi. Gümüşova'da bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalarda eğitim gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele de farkındalık eğitimini ise merkez sosyal çalışmacısı Özge Kabalar tarafından personele tek tek anlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title