Çalınan mazgallar yüzünden binlerce kişi mağdur

BURSA (İHA) - Bursa'da alt geçitteki mazgallar hırsızlar tarafından çalınınca tek şeride düşen yol nedeniyle kilometrelerce trafik oluştu. Trafik yüzünden mağdur olan binlerce vatandaş bir mazgal yüzünden yaşanan keşmekeşin bitmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Gemlik'in serbest bölge, limanlar ve fabrikalar yolunda bulunan alt geçitte yer alan 2 metrelik mazgal çalınınca bölge trafiği adeta felç oldu. Alt geçitte yer alan şeritlerden birinin üzerinde bulunan mazgal yaklaşık bir hafta önce çalınınca, şerit mecburen araçların zarar görmemesi için trafiğe kapatıldı. Köprü altında yolun tek şeride düşmesi nedeniyle özellikle servis saatlerinde, araçların yığılması sonucu trafikte büyük aksaklık yaşandı. Her gün binlerce ağır tonajlı nakliye aracı ve servis aracının kullandığı güzergahta trafikte keşmekeş yaşanıyor.

Mağdur olduklarını ve durumun Gemlik'e hiç yakışmadığını belirten vatandaşlar, "Bir mazgal yüzünden böyle bir durumun yaşanması Gemlik'e hiç yakışmadı. Limanlarımızla, serbest bölgemizle, fabrikalarımızla övünüyoruz. Ama bir mazgal yüzünden böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Trajikomik bir durum. Yetkililerin bir an evvel önlem almasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA