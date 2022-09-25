Çalı süpürgesi teknolojiye direniyor

Bir dönem her evin en temel ihtiyaçlarından olan ve günümüzde kullanımı azalan çalı süpürgesi, semt pazarlarında satılmaya devam ediyor.

Bir dönem her evin en temel ihtiyaçlarından olan ve günümüzde kullanımı azalan çalı süpürgesi, semt pazarlarında satılmaya devam ediyor.

Zamanla kullanımı azalan bir dönemin ana temizlik aracı çalı süpürgesi, özellikle kırsal kesimde tercih edilebiliyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde sayılı ustalar tarafından üretilen çalı süpürgeleri, şimdilerde ise adeta teknolojiye direniyor. Süpürge otunun hasadı, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli bir boy haline getirilmesi, tek tek ayrılması, tutma yerinin yapılması ve dikiş atılması gibi birçok aşamadan geçen süpürgeler, ustaların dokunuşlarından sonra tam bir süpürge halini alarak ev ve iş yerlerinde hala kullanılıyor.

Eskiden her bölgede süpürge üretildiğini ancak son teknoloji temizlik araçları çıkınca süpürge üreticilerinin de yavaş yavaş bu işi bıraktığını haliyle bir zamanlar semt pazarlarında sıkça görülen çalı süpürgelerinin artık satışının da azaldığına dikkat çeken pazarcı esnafı Tuncay Pınar; "Bu çalı süpürgeleri bir zamanlar evlerin olmazsa olmazıydı ama şimdilerde teknoloji ile birlikte bu süpürgelere rağbet azaldı. Günümüzde hala daha köylerde kullanılan süpürgeleri de hem nostalji olsun hem de bu süpürgeden vazgeçemeyen vatandaşlar ulaşsın diye getiriyorum tezgahıma. Çalı süpürgesini görüp de eskiden çok kullandıklarını söyleyen vatandaşlar da oluyor, merak edip inceleyenler de oluyor. Her ne kadar unutulmaya yüz tutsa da çalı süpürgeleri kullanılmaya devam edecektir" dedi. - AYDIN