Çaldıran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 6'ıncı yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker öncülüğünde Belediye Başkanı Şefik Ensari, askerler ve kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı meşaleli yürüyüş, çeşitli sloganların atılmasıyla çarşı merkezinde gerçekleştirildi. Kalabalık tekrar hükümet konağı önünde toplanarak burada, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Burada konuşan Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker "Değerli Protokol üyeleri, kıymetli vatandaşlarımız, siyasi partilerimizin değerli başkanları, kıymetli sivil toplum örgütleri öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen proğramımıza hoş geldiniz.

15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı.

15 Temmuz gecesi millet eğilmedi Türkiye yenilmedi. Bu menfur saldırıda tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı dimdik duran vatandaşlarımızdan 251 kişi şehit düştü, 2 bin 196 vatandaşımız ise gazi oldu.15 Temmuz'da, meydanlara, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Milletimiz, o gece, tıpkı 718 yıl önce Söğüt'te, 564 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi, Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı" dedi.

Allah'a şükürler olsun ki bu millet bayrağı yere indirtmediğini ifade eden Kayamakam Türker, "Vatanı böldürtmedi ve demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen Fetöcü hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu darbe girişimi milletimize, Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Milletimiz, emniyet teşkilatımızın mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla el ele vererek, bu darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Tankların etkisiz hale getirilmesi başta olmak üzere dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır" diye konuştu.

Bıyıkları henüz terlememiş gençlerden, 70 yaşındaki ihtiyarlara, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri parti, meşrep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin darbeciler karşısında tek vücut olduğunu ifaden Kaymakam Türker, "Darbe teşebbüssünde bulanan hainlerin karşısına dikilen vatandaşlarımız önlerinde arkalarında, sağlarında sollarında onlarca kişi vurularak yaralanmasına, şehit olmasına rağmen sabaha kadar yerlerini terk etmemişlerdir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde en büyük gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken ülkemizin birliği bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz rahmetle anarken gazilerimize sağlık dolu uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Belediyenin çeşitli ikramlarının ardından Program Kur'an-ı Kerim tilaveti,mevlidi şerif'in okunmasının ardından 15 Temmuz belgeseli ve çeşitli şiirlerin okunması ile devam etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel