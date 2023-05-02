ÇAKÜ 'OKAF 2023'e katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi, paydaşı olduğu Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda boy gösterdi. Açılan stantta öğrencilere ÇAKÜ'nün tanıtımı yapılırken, kariyer fırsatları hakkında da çeşitli bilgiler verildi.

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi'nin (ÇAKÜ) paydaşı olduğu "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF) 2023", 28-29 Nisan 2023 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde Samsun'da düzenlendi. Kamu ve özel sektörden birçok kuruluşun yer aldığı fuarda öğrenciler, farklı sektörlerdeki iş ve staj imkanları hakkında bilgi sahibi olma fırsatı elde etti. Fuarda yer alan ÇAKÜ standı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş'ın ilk günkü ziyaretiyle açıldı.

Üniversite standımızda ÇAKÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selma Karabaş ve Eğitim Sorumlusu Öğr. Gör. Alptuğ Topaktaş, fuar boyunca ziyaretçilere bilgilendirmede bulundu. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği fuarda çeşitli paneller ve etkinliklerle katılımcıların yeni kariyer farkındalıklarının arttığı gözlemlendi. İş ve staj başvurularında bulunan öğrenciler, sektörel çeşitlilik ve işgücü piyasasındaki yeniliklerle bire bir temas etme şansı yakaladı. İki gün süren fuardaki panel ve katılımcı firma stantlarındaki etkinlikler, fuara renk kattı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, OKAF 2023'te, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile paydaş olarak yer alıyor. - ÇANKIRI