ÇAKÜ'de 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlandı

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası çerçevesinde kutlama etkinliği düzenlendi. 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, ÇAKÜ Genel Sekreter V. Sadık Yılmaz, ÇAKÜ İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu, akademisyenler ve geleceğin hemşire adayları katıldı.

Etkinlikte konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülten Koç "Hemşireliğe Yatırım: Neden ve Nasıl" başlıklı bir sunum yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ile başlayan etkinlikte günün anlam ve önemine binaen ilk konuşmayı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan yaptı.

Dekan Özcan konuşmasında; Florence Nightingale'in doğum yıldönümü olan 12 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Hemşireler Günü kutlamalarına öncülük eden Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) dünya çapında sağlık sistemlerini güçlendirmek için hemşirelik mesleğini koruma, destekleme ve mesleğe yatırım yapma ihtiyacına dikkat çekmek üzere bugünün ve yarının sağlık sistemlerini, birey ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürmek için hemşireliğe yatırım yapma, esnek, yüksek nitelikli bir hemşirelik işgücü oluşturma ve hemşire haklarını koruma ihtiyacını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi Özcan, "Bu güne kadar pandemi öncesi ve sırasında vefat etmiş hemşirelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel günün düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkürlerimi iletiyor, burada hep birlikte olmanın kıvancıyla hemşirelik gününüzü ve haftasını tekrar kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise yaptığı konuşmada, sağlık kökenli bir Rektör olarak hemşirelerin tüm insanlık için ne kadar önemli olduğunu bildiğini ve nerede bir şehit, gazi ve bağımsızlık mücadelemiz varsa orada hemşirelerin olduğunu ifade ederek, "Tüm sağlık çalışanlarımız bizim gizli kahramanlarımızdır. Onlar bizim iyilik meleklerimiz, can dostlarımız, kan dostlarımızdır. Sağlık sektöründe hemşireler önemli bir paydayı teşkil ediyor. Yükseköğretimde bazı üniversitelerde bu durumun yansımalarını görüyoruz ki buralarda Hemşirelik Fakülteleri var. İnşallah yakın zamanda bunu Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde de görmek nasip olur" dedi.

Sağlık sektörünün sosyal devletin dışa vuran yüzü olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, "Devlet felsefesinde insan olan bir toplumuz ve bunun en önemli göstergelerinden biri de "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturudur. İnsanın yaşamasında sonsuz emeği olan sağlık çalışanlarımızı biz apayrı bir yerde görüyoruz. Bir yıllık görev süremiz boyunca da sağlık alanında çok güzel işlere ve etkinliklere imza attık. Bizim Sağlık Bilimleri Fakültemiz sadece eğitim verilen bir yer değil Anadolu'nun mayasına ruh aşılayan bir merkez ve Türkiye çapında adından söz ettiren fakülte durumundadır" diye konuştu.

İnsanı bütün olarak kabul eden bir yönetim anlayışına sahip olduklarının altını çizen Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Bu yönetim felsefemiz içerisinde de en önemli yeri sağlık alanında ki yatırımlarımız ve gelişmeler oluşturmaktadır. Gelişim sürecimize hızla devam ederken birkaç odak noktası üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ama şu bir gerçek ki, sağlık odağımız bizi sürükleyen lokomotifimiz. Bunun en büyük ayağı da Uluyazı Kampüsü'ne yapacağımız ve Türkiye'nin en modern sağlık kampüslerinden biri olacak olan 17 bin metrekarelik Sağlık Bilimleri Kampüsümüz olacak. ÇAKÜ'de, Çankırı'da ve Türkiye'de bir sağlık kültürü oluşturacağız. Bu kültür doğrultusunda sağlık ordusunun iyi yetişmiş neferleri olarak insanımıza hizmet edeceksiniz. Daimi tekamül içerisinde heyecanımızı hep diri ve zinde tutacağız. Bu heyecanda bizi alıp daha iyi yerlere götürecek. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin en önemli misyonu mezunlarının kendisini en iyi şekilde temsil etmesini sağlamaktır. Yani burada aldıkları eğitimi, hizmeti, güzellikleri gittikleri her yerde paylaşmalarıdır. Bizim sağlık alnında köklü bir geçmişimiz var. Anadolu'nun ilk Darüşşifası Çankırı'da, tıp alanının ve Eczacılığın imgeleri Çankırı'da. Yani böylesine bir ortam da biz sağlık alanında ki yetkinliğimizi önümüzde ki süreçte arttıracağız. Bu vesileyle bir kez daha Hemşirelik Haftasını içtenlikle kutluyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Çiftçi'nin konuşmasının ardından ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Elvan Karakoç, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Çağlak Eker ve Öğr. Gör. Yağmur Yaşar bir müzik dinletisi ile katılımcıların kulakların pasını sildi. Doç. Dr. Gülten Koç, küresel sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapılması ve hemşire haklarına saygı duyulması gerektiğine vurgu yaptı. Koç, "Hemşireler dünya sağlığı ve geleceğin sağlık bakımı için öncü bir sestir. Bu bağlamda eğitim, liderlik, meslek ve mesleğin icrası olmak üzere politik olarak odaklanması gereken dört alan var. Pandeminin sonucu olarak ortaya çıkan ve öncelikli ele alınması gereken iki alan ise hemşirelerin güvenliğinin yanısıra hemşirelerin sağlık ve esenliğinin teminidir. Hemşireler sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada çok büyük ve çok önemli rollere sahiptir. 2022 ICN temas raporunda, küresel sağlık önceliklerini ele alma amacına yönelik olarak hemşirelerin bu konudaki rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için gerek duyulan rehberlik unsurları ve stratejik eylemlerde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gülten Koç, özellikle korona virüs sürecinde tüm sağlık çalışanları ile birlikte hemşirelerin de yaşadığı sağlık sorunları, ekonomik ve sosyal yaşam ve aile sorunları ile ilgili detaylar vererek yapılması gereken çalışmaları anlattı. Neden ve ne için hemşirelik fakülteleri açılması gerektiğini ve bu fakültelere yapılacak yatırımlar ve uygulanacak müfredatlar hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Gülten Koç, konuşmasını tüm hemşirelerin gününü kutlayarak bitirdi. Etkinlik soru - cevap bölümü ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel