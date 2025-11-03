Haberler

Çakmağını tamir ettiği doktorun kendine verdiği "Çakmak Doktoru" unvanıyla 40 yıldır ekmek parasını kazanıyor

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 63 yaşındaki esnaf, 40 yıl önce başladığı mesleğini 30 yıldır 2 metrekarelik dükkanında yaşatmaya devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 63 yaşındaki esnaf, 40 yıl önce başladığı mesleğini 30 yıldır 2 metrekarelik dükkanında yaşatmaya devam ediyor. Bölge halkı tarafından "Çakmak Doktoru" olarak bilinen esnaf, tamir edemediği çakmak olmadığını söyledi.

İskenderun kent merkezi Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan 2 metrekarelik dükkanında 30 yıldır mesai yapan 63 yaşındaki Mehmet Çetin, 40 yıldır bozulan çakmaklara hayat veriyor. Meslek hayatına başladığı Gaziantep'te çakmağını tamir ettiği doktorun kendisine verdiği "Çakmak Doktoru" unvanını yıllardır taşıyan Çetin, Türkiye'nin dört bir yanından insanların çakmaklarını tamir ettirmek için kendine gönderdiğini söyledi. Mini iş yerinde büyük bir azimle çalışan Çakmak Doktoru Çetin, çevredeki esnaf tarafından işine duyduğu saygı ve emeğiyle takdir topluyor.

Gaziantep'te başladığı meslek hayatında "Çakmak Doktoru" unvanını aldığını belirten Çetin, "Gaziantep Devlet Hastanesi'nin önünde çakmak tamirciliği yaparken bir gün başhekim bana bozuk bir çakmak getirdi. 'Bunu yapabilir misin' diye sordu. Dört gün sonra gidip çakmağı teslim ettim, adam bir şey demeden gitti. İki gün sonra hastanenin tabelasıyla geldi, üzerine 'Çakmak Doktoru' yazmış. 'Bu unvanı hak ettin' dedi. O günden beri bu lakapla anılıyorum"

1984 yılından bu yana İskenderun'daki 2 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdüren Mehmet Çetin, Bugüne kadar tamir edemediği bir çakmak olmadığını söyleyerek "Henüz tamir edemediğim bir çakmak icat edilmedi. Yurt dışından, şehir dışından binlerce liralık çakmaklar tamir için gelir. Ben işimi severek yapıyorum, helal kazancımla rızkımı buradan çıkarıyorum" dedi.

Komşu esnaf olan Halise Özen, "Çakmak Doktoru" Mehmet Çetin'i dürüstlüğü, çalışkanlığı ve insanlığıyla tanımlayarak "Mehmet Bey çok iyi bir insan, çok iyi bir esnaf. 9 yıldır tanırım, komşuluğundan da işinden de hiç şikayetim olmadı. Üç çocuğunu bu küçücük dükkanda büyüttü, üniversiteye gönderdi. Gerçekten azmin ve alın terinin ne olduğunu gösteriyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
