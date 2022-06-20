Çakar basın mensuplarıyla buluştu

Düzce Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ildeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çakar, sohbet toplantısında, Düzce Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde güzel işler yaptıklarını, üniversiteyi her yönden geliştirdiklerini kaydetti.

Rektörlüğü döneminde hiçbir basın mensubuyla sorun yaşamadıklarını, üniversite yerleşkesini basına açtıklarını, şeffaf bir yönetim sergilediklerini anlatan Çakar, "Yapılan eleştirileri bile anlayışla karşıladık. Hiçbir basın kurumu ve gazeteci hakkında yaptıkları haber sebebiyle tekzip düzeltme veya hukuksal yollara başvurmadık" dedi.

Çakar, şöyle devam etti:

"Basınla güzel bir diyalog kurduklarını ve dostluk oluşturduklarının altını çizen Çakar, "Bizim gibi devlet üniversitelerinin başarılarını kamuoyuna duyurmak kolay olmuyor. Ancak bunu basın aracılığı ile başarabiliyoruz. Çok başarılı bir üniversitemiz var. Umarım başarısı katlanarak artar. Geleceği parlak olur. Çok emek verdim çünkü. Bütün kalbimle o üniversitemizin daha ileriye gitmesini arzu ediyorum. Umarım yeni göreve gelecek arkadaşımız da daha ileriye taşır."

Nigar Demircan Çakar, "Yarım kalan işleri bırakmak istemiyorum. Düzce için her şeye değer. Düzce benim için çok önemli. Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel