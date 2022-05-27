Çağlak Festivali'nde Derya Uluğ Konseri - Haberler

Akhisar Belediyesi'nin 563. Çağlak Festivali kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ konser verdi.

Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser Alanı'nda sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendirdi. Başarılı sanatçının şarkılarına eşlik eden hayranları, festivali coşkuyla yaşadı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Uluğ'a günün anısına çiçek takdim ederken; Akhisarlı gençlerinin konserden büyük keyif aldığını ifade etti.

Geceye ayrıca CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal da katıldı.

BU AKŞAM "ŞİMDİ 90'LAR" KONSERİ 28 MAYIS'TA KİBARİYE KONSERİ

Bu akşam saat 21.00'de ise Gölet konser alanında Metin Özülkü Orketsrası eşliğinde Eda Özülkü, Jale, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın'ın yer aldığı "Şimdi 90'lar" grubu ve 28 Mayıs Cumartesi günü ise Kibariye sahne alacak.