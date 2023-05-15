Caf, değerlendirme paneline konuşmacı olarak katıldı.

Aras Elektrik Mekansal Planlama Müdürü Murat Caf, "Kahramanmaraş Depremleri Yapısal Hasar İncelemeleri Değerlendirme" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan 11 ilin yaralarının sarılması için ilk günden itibaren tüm imkanlarını seferber eden Aras Elektrik Dağıtım AŞ; elektrik malzemeleri, farklı güçlere sahip jeneratörler, çadır, mazot, su depoları, yataklı konteynerler, mutfak malzemeleri, gıda ve ihtiyaç malzemeleri gibi birçok gerekli yardım malzemelerini çok kısa sürede bölgeye ulaştırdı. Hatay ve Kahramanmaraş'ta saha çalışmalarında yer alan ekipler ile de bölgede enerji hatlarının onarılması için çalışmalarını yürüttü.

Tüm bu çalışmalarının yanı sıra depremin ilk günü İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube'sinin öncülüğünde başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Malatya'ya giden gönüllü ekibin içerisinde Aras Elektrik Dağıtım AŞ, Mekansal Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü Murat Caf'ta yer aldı.

Malatya'da 5 binden fazla binanın hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından dönen gönüllü ekip tecrübelerini "Kahramanmaraş Depremleri Yapısal Hasar İncelemeleri Değerlendirme" panelinde aktardı. Mühendis ve mimarların yoğun katılım gösterdiği panel Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı, Uygulama-Kontrol ve Denetim-Mevzuat olmak üzere 3 farklı oturum halinde gerçekleştirildi.

Panele Kontrol ve Denetim Kapsamında Gözlemlerin Değerlendirmesi oturumunda oturum başkanı ve konuşmacı olarak katılan Mekansal Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü Murat Caf yaptığı sunumda inceleme fırsatı bulduğu yapıları yer ivmesi, yapım kalitesi, zemin etkileri, yapı elemanları ve beton kalitesi gibi farklı açılardan değerlendirdi. Sunumunda büyük felaketin temel sebebinin sorumluların denetlemeden, denetlermiş gibi yapması olduğuna dikkat çeken Yüksek İnşaat Mühendisi Caf Kahramanmaraş İMO binasının mühendislik hizmeti alması ve şartlara uygun olarak yapılması sayesinde depremde hasar almadığını belirtti.

Caf, her türlü zeminde yapı inşa edilebileceğini ancak zemine uygun yapının doğru seçilerek bina inşa edilmesinin öneminden bahsetti. Mekansal Planlama Müdürü Murat CAF konuşmasında ayrıca betona katılan suyun uygun miktarda olmaması halinde yaşanacaklara ve depremlerde en az hasarı alacak yapıların inşasında dikkat edilecek noktalara da dikkat çekti.

Panel sonunda Murat Caf ve gönüllü olarak hasar tespit çalışmalarına katılan tüm katılımcılara İMO tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - ERZURUM