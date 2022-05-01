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Çadırları sular altında kalan aileler pansiyonlara yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çadırları sular altında kalan aileler pansiyonlara yerleştirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yoğun yağmur nedeniyle çadırları sular altında kalan Suriyeli aileler, pansiyonlara yerleştirildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yoğun yağmur nedeniyle çadırları sular altında kalan Suriyeli aileler, pansiyonlara yerleştirildi.

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan yoğun yağış nedeniyle Akçakale ilçesinde yer alan Suriye sınırındaki çadırları su bastı. Yaklaşık 30 çadırın sular altında kaldığı bölgeye valilik tarafından ekip gönderildi. Vali Abdullah Erin'in talimatıyla bölgede inceleme yapan ekipler, çadırları kaldırıp mağdur olan ailelere yardım etti. Yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılanan aileler, geçici olarak okul pansiyonlarına yerleştirildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa, Suriyeli, Suriye, su, Yerel, Haberler

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