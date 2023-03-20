Çadırda yangın çıktı: 1 ölü

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 1 kişi öldü, etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesinde meydana geldi. Yaşanan depremler nedeniyle alana kurulan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadır da sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen Darin Dozan yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soba kurulu çadırda çıkan yangınla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak soruşturma başlatıldı.