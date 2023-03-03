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Çadır kentte çocuklara oyunlu terapi

Yerel Haberler

Çadır kentte çocuklara oyunlu terapi

Osmaniye'de kurulan çadır kentlerde çocuklar gönüllüler tarafından kurulan eğitici oyun ve eğlenceler ile depremin etkisini atlatmaya çalışıyor.

Osmaniye'de kurulan çadır kentlerde çocuklar gönüllüler tarafından kurulan eğitici oyun ve eğlenceler ile depremin etkisini atlatmaya çalışıyor.

Bir çok bölgede olduğu gibi Tosyalı Kapalı Spor Salonunda kurulan çadır kentte çocuklar Bursa'dan dayanışma için bölgeye gelen Gönüllük Hareketi Derneği üyelerini düzenlediği etkinlik ile onlarca çocuk doyasıya eğleniyor. Depremin etkisinden kurtarılmaya çalışılan çocukların yüzleri etkinliklerle gülümsüyor.

Çocuklarını mutlu gören aileler dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadıklarını kaydederek çocuklarının çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bursa'dan Osmaniye'ye gelen gönüllü grubundan Ezgi Toksoy Yordam, "İçimiz buruk ama çocukların motivasyonu, eğitimleri, okulu onların ayaklarına getirerek burada çocukların yüzlerini güldürmek için sahadayız" dedi.

Minikler kendileri için gelen gönüllü gençlere teşekkür ederek çok eğlendiklerini dile getirdi. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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