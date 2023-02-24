Çadır kentlerde öğrencilere yönelik psikososyal eğitimler başladı

Hatay'da deprem sonrası kurulan çadır kentlerde öğrencilere yönelik eğitimler başladı. İlk aşamada çocukları yaşadıkları deprem felaketinden uzaklaştırmak için rehabilitasyon eğitimleri veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da insanlar kurulan çadır kentlerde hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Çadır kentlerde yaşayan çocuklar için ise yetkililer tarafından onları depremin oluşturduğu etkiden uzaklaştırmak için çeşitli faaliyetler başlatıldı. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların deprem sonrası psikolojik etkiden uzaklaştırmak ve tekrardan eğitim öğretime geçilmek için ilk adımlar atıldı. Kurulan çadır kentlerde çocuklar için ilk aşamada rehabilite eğitimleri veriliyor. Çocuklar ise kurulan çadır kentlerde akranları ile birlikte vakit geçirmekten oldukça memnun oldukları görüldü.

Çocuklar doğa resimleri çiziyor

Kurulan eğitim çadırında resimler çizen 6 yaşındaki Necdet ev, gökkuşağı ve ağaç çizdiğini söylerken, 9 yaşındaki Ahmet ise yüzen insanlar çizdiğini ve sonrasında birkaç ağaç çizeceğini söyledi. 8 yaşındaki Betül ise kurulan eğitim çadırını çok sevdiğini belirtirken; gül, güneş, bulut ve yağmur çizdiğini ve gülü büyümesi için çizdiğini belirtti.

"Bugün çok mutlu olduklarını hep beraber gördük"

Rehabilitasyon eğitimlerinin ardından yavaşça normal eğitimlere geçeceklerini söyleyen Çadır kent sorumlusu Murat Sakman, "Biz çocuklarımız için ilk önce rehabilite ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Onları deprem ortamından çıkarmaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz çocuklarımız deprem çizmiyorlar. Ev çizmemeye çalışıyorlar. Çünkü bizim psikososyal ekibimiz üç gündür onları çadır çadır dolaşıp bu ortamdan uzaklaştırmaya çalıştı. Deprem ortamını unutturmaya çalıştırdılar. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz burada. Zamanla da normal eğitim öğretim sınıfına geçeceğiz. Bugün çok mutlu olduklarını hep beraber gördük. Cıvıl cıvıl resimler yapıyorlar. Her şeyden önce aileleri çok mutlu. O çocuklar bizim geleceğimiz. Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü var, 'Hatay benim şahsi meselemdir' diye. Bu çocuklar da Hatay'ın devamını sağlayacak bir nesil. O nedenle çadır kent var olduğu sürece eğitim burada devam edecek" dedi.

"Yıkımların arasından çiçek yetiştirmeye çalışıyoruz"

Burada bir umut yeşertmeye çalıştıklarını ifade eden Çadır kentte kurulan okulun müdürü olan Mahmut Fatmaoğluları, "Biz de depremzedeyiz. Empati kuruyoruz bu çocuklarla. Yıkımların arasından çiçek yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocukların gönlünde bir umut yeşertme mücadelesi veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir milli mücadele vermiştir. Dayanışma örneği göstermiştir. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına biz canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer organizasyonlar tamamlandıktan sonra çadır kentte lise öğrencilerinin üniversite sınavlarına daha rahat hazırlanabilmeleri için bir kütüphane de kurulacağını belirtti. - HATAY