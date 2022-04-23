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Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya'nın Kaynarca ilçesine coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya'nın Kaynarca ilçesine coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kaynarca ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı. Kaynarca Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde ellerine aldıkları Türk Bayrak'ları ve Atatürk posteriyle ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek günlerini kutladı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Sakarya, Çocuk, Yerel, Haberler

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