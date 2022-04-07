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Cadde ve sokaklarda bahar temizliği

İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Yerel
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Cadde ve sokaklarda bahar temizliğiERZURUM Uzun ve zor geçen kış aylarının ardından bahar mevsimine girilirken Aşkale Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde bahar temizliği yaptı.

AŞKALE, ERZURUM (İHA) - Cadde ve sokaklarda bahar temizliği

ERZURUM Uzun ve zor geçen kış aylarının ardından bahar mevsimine girilirken Aşkale Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde bahar temizliği yaptı.

Zor ve uzun bir kışın ardından Aşkale ilçe merkezi itfaiye ve su tankerlerinin yardımıyla yıkandı. Bahar temizliği çerçevesinde merkezi cadde ve kaldırımlar olmak üzere ilçe genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Cadde ve sokaklarda bahar temizliği

Cadde ve sokaklarda bahar temizliği

Cadde ve sokaklarda bahar temizliği

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Yerel

Aşkale, Yerel, Haberler

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